Дожди в Индии унесли жизни более 500 человек

Муссонные дожди в Индии унесли более полутысячи человеческих жизней.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Центральную комиссию по водным ресурсам страны.

"В результате паводков и оползней, вызванных продолжающимися в Индии с прошлого месяца проливными дождями, погибли 511, пострадали 176 человек", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что сложные погодные условия затронули 91 регион страны.

Помимо человеческих жизней, последствиями ухудшения погодных условий стало разрушение 55 тыс. домов.

"В воде утонуло более 1 млн голов скота", - добавляется в сообщении.

По данным Центральной комиссии по водным ресурсам страны, ливни стали сильнейшими в Индии за последние 64 года.

Напомним, число жертв наводнения в Японии выросло до 222.