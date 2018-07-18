Президент России Владимир Путин своим указом упразднил закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) в городе Шиханы Саратовской области, в котором могли производить отравляющее вещество Новичок.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"На основании закона Российской Федерации от 14 июля 1192 года № 3297-I «О закрытом административно-территориальном образовании» и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю: 1. Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области", — говорится в документе.
Ранее стало известно, что по данным британской разведки, Новичок производился именно там.
Согласно документу, роспуск закрытого города должен начаться с 1 января 2019 года.
Напомним, полицейские в Великобритании рассказали, что нашли маленькую бутылочку с "Новичком".