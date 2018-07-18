Глава Пентагона выразил готовность провести переговоры с Шойгу

Готовность к встрече прозвучала впервые за последние три года

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не исключает возможности переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу впервые с 2015 года. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве США.

Переговоры стали возможны после саммита президентов США и России в Хельсинки, который получил неоднозначные оценки со стороны американского истеблишмента. Президенты искали пути положить конец напряженным отношениям между странами. Президент Трамп, тем не менее, получил огромную порцию критики у себя дома за отказ возложить ответственность на Россию за вмешательство в президентские выборы в США в ноябре 2016 года, сообщает агентство.

Возможный диалог между главами оборонных ведомств США и России мог бы стать еще одним шагом вперед на пути создания площадки для регулярных переговоров между странами на высоком уровне, говорится в сообщении.

В Пентагоне не дали комментариев на этот счет. Там заявили, что ранее не получали официального приглашения на переговоры со стороны Москвы. В свою очередь Сергей Шойгу заявил, что приглашение имело место, однако российское военное ведомство якобы получило категорический отказ со стороны Джеймса Меттиса.

Напомним, переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялись в понедельник, 16 июля.