Одной из главных версий ученых о появлении возле храма такого колоссального количества мумий является их продажа

Около 8 миллионов мумифицированных останков собак, щенков, шакалов и лис нашли на раскопках под храмом Анубиса в Саккаре (Египет). Также среди мумий - кошки, мангусты и соколы. Об этом сообщает znaj.ua.



Британские археологи, проводящие исследования в катакомбах под храмом бога Анубиса, предполагают, что их создали около 2500 лет назад.

Профессор Кардиффского университета Пол Николсон сообщает, что только сейчас ученые смогли изучить все части некрополя.

Одной из главных версий ученых о появлении возле храма такого колоссального количества мумий является их продажа. Признаков насильственной смерти у животных обнаружить не удалось. По-видимому, их разводили специально для ритуалов.



Археолог Айдан Додсон из Университета Бристоля в Великобритании считает, что в этих местах мумии животных продавали.



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