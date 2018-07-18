Шансы на импичмент Трампа значительно выросли, - букмекеры

Также выросла вероятность того, что это может произойти еще в этом году

После встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки вероятность того, что президента США подвергнут импичменту, выросли.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Yahoo News UK.

Это произошло после того, как он публично подверг сомнению данные собственной разведки относительно вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

По словам представителя букмекерской фирмы Paddy Power, из-за слов Трампа на пресс-конференции в Хельсинки шансы на его импичмент выросли с 8/1 до 2/1. Также вырос шанс, что это может произойти еще в 2018 году - с 12/1 до 8/1.

Отметим, на совместной пресс-конференции в Хельсинки с российским президентом Дональд Трамп заявил, что не может быть и речи о его сговоре с Россией накануне выборов, так как он тогда еще не был знаком с Путиным, и добавил, что выиграл выборы благодаря "блестяще" проведенной кампании.

13 июля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".

Напомним, Трамп поменял точку зрения на вмешательство РФ в американские выборы.