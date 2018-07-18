Соглашения Трампа и Путина по Украине нет, - Варшава

В Польше уверены, что у США и РФ по этому вопросу разные позиции

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин в Хельсинки четко заявили о разных позициях в вопросе Украины.

"Ничто не свидетельствует о том, чтобы в Хельсинки было достигнуто соглашение между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины; были четко отмечены разные позиции", - цитирует Чапутовича Польское радио.

Глава МИД Польши добавил, что в ходе таких саммитов речь идет об установлении диалога, обсуждаются важные международные проблемы и то, как их решить.

"По меньшей мере это было намерение Дональда Трампа, увидим каким будет результат этих переговоров. Речь идет об определенном раскрытии сторон, успокоении эмоций с обеих сторон, снижение чувства угрозы. Вот для чего проводятся подобные встречи", - сказал он.

По словам польского министра, Трамп в своих разговорах "является прямым и вносит определенную свежесть, ломает определенные схемы, действует нетрадиционно".

Напомним, Фокус писал, о том, почему Трамп относится к России жестче, чем Обама.