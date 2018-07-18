Маск попросил прощения у британского водолаза

Мол, сказал это в состоянии злобы

Генеральный директор SPACEX и Tesla Илон Маск извинился перед британским водолазом Верном Ансвортом, которого обвинил в педофилии.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Его слова против меня не оправдывают мои слова против него. Поэтому хочу извиниться перед господином Ансвортом и перед теми компаниями, которые я возглавляю. Это вина моя и только моя", - написал Маск.

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Он также прибавил, что его слова были сказаны в состоянии злобы.

Напомним, Илон Маск обвинил британского дайвера, который принимал участие в миссии по спасению детей из пещеры в Таиланде, в педофилии после критики в свой адрес.