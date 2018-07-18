Кирилл Серебренников останется под арестом до 22 августа

Ни залог в 68 млн рублей, ни 130 ранее заявленных поручительств не помогли

Басманный суд Москвы до 22 августа оставил под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, которого в России обвиняют в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно ходатайству Следственного комитета РФ, обвиняемые, как считает следствие, по-прежнему могут скрыться, попытаться склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Продление ареста фигурантов необходимо для "реализации их права на ознакомление с материалами уголовного дела", уточнил следователь.

Защита фигурантов просила суд в удовлетворении ходатайства отказать. В частности, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что за его подзащитного может быть внесен залог в 68 млн рублей - на изначально вменявшуюся ему сумму ущерба, и что "в силе остаются все 130 ранее заявленных поручительств" от различных деятелей культуры и политики. Но судья в этом ходатайстве отказала.

Напомним, российский режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищениях. Виновным себя он не признает. Его задержали на съемках фильма "Лето" про Виктора Цоя и Майка Науменко.