Пассажир самолета, который разбился в Южно-Африканской Республике 10 июля, снял крушение на мобильную видеокамеру.



Мужчина сидел в районе левого крыла, когда двигатель самолета загорелся, передает 112.ua.



"Становится всё хуже и хуже. Всё становится очень плохо", - говорит мужчина за кадром.





Еще кто-то из пассажиров советует пристегнуться. Несмотря на мощный удар самолета о землю, запись видео продолжилась, хотя на некоторое время изображение стало темным.

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Напомним, что 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.