Киев отправил официальный запрос в США о переговорах Трампа и Путина по Украине

Киев запросил у Вашингтона разъяснений о якобы имевшем место обсуждении на встрече президентов США и России в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американско-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник агентству в среду.
Он также уточнил, что в случае если данная информация не подтвердится, Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт.
В интервью российским СМИ президент РФ заявил, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины, сообщает агентство.
"Мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи, новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед", - заявил Путин.
Как ранее сообщалось, Путин коснулся темы Минских соглашений и аннексии Крыма на совместной с американским президентом пресс-конференции после окончания переговоров в Хельсинки.