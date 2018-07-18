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Главная » Мир » Президент Молдовы встретился с фейковым князем, - СМИ

Президент Молдовы встретился с фейковым князем, - СМИ

Президент Молдовы встретился с фейковым князем, - СМИ
Фото: facebook.com/dodon.igor

Торнбьорн Патерно Кастелло ди Каркачи возглавляет альтернативный орден Мальтийских рыцарей

18.07.18 12
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Во вторник, 17 июля, президент Молдовы Игорь Додон о встретился с князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей Торнбьорном Патерно Кастелло ди Каркачи. Об этом он сообщил в Facebook

"Провел встречу с князем Христианского ордена Мальтийских рыцарей, господином Торнбьорном Патерно Кастелло ди Каркачи из Италии, который находится в нашей стране с ознакомительным визитом. В ходе состоявшейся беседы обсудили возможности сотрудничества в области организации и проведения некоторых совместных мероприятий и благотворительных акций", - сообщил Додон.

Однако в Мальтийском ордене Торнбьорна Патерно Кастелло ди Каркачи считают самозванцем, пишет Европейская правда.  Орден Мальтийских рыцарей действительно существует, но как частная организация и не имеет к настоящему ордену никакого отношения.

Такого же мнения придерживаются и в Ватикане.

"Святой престол не признает новые или созданные на основе найденных средневековых документов Ордена и признает только Суверенный Военный Орден Мальты, Суверенный Орден Госпитальеров Иоанна Иерусалимского на Родосе и Мальте и Орден Святого Гроба Господня в Иерусалиме", - заявляют в Ватикане.

В Мальтийском ордене советуют остерегаться мошенников, которые маскируются под их орден и сообщают, что к ним поступает огромное количество жалоб на фальшивые рыцарские титулы, награды и даже паспорта.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он, как якобы и большинство молдаван, хочет для своей страны такой же диктатуры, как в Беларуси.

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