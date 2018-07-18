Когда эмоции берут верх над разумом. Почему украинцам не стоит переживать из-за встречи Трампа с Путиным

Встреча в верхах, которую провели 16 июля президенты США и РФ, как и ожидалось, не принесла никаких результатов. Тем не менее сам саммит и, главное, последовавшая за ним пресс-конференция стали в медиа и социальных сетях темой номер один

С момента, когда было объявлено о предстоящем саммите, пошла волна прогнозов, которая за сутки до начала переговоров заслуживала сравнения с цунами. И если вынести за скобки комментарии экспертов и дилетантов со всего мира и оставить для рассмотрения специалистов украинского происхождения, которые делятся своими знаниями и представлениями о мире с украинской аудиторией, то нельзя не заметить двух факторов, объединяющих носителей противоположных точек зрения.

Первый – следование в фарватере российских СМИ, давно превратившихся в орудие пропаганды Кремля. Одна из примет – упор на личность, черты характера и внешние данные политика. И в таком случае предлагается судить о происходящем согласно правилу "нравится – не нравится", оставляя на периферии внимания идеологические основы партии, которую Трамп представляет.

Не будь военных действий на Донбассе, кто бы вообще из политиков первого ряда вспомнил об Украине?

Второй – провинциализм, пробивающийся наружу сквозь одежки геополитики, который проявляет себя в преувеличении места, занимаемого Украиной в современном мире. Не будь военных действий на Донбассе, кто бы вообще из политиков первого ряда вспомнил об Украине. Хотя тоже самое можно сказать о Люксембурге: кто из мировых лидеров последний раз вслух произносил название этого государства, подскажите. И вряд ли такое невнимание расстраивает жителей герцогства.

На самом деле даже поверхностный взгляд на перспективы встречи, не имеющей официально объявленной повестки, подсказывал, что единственное объяснение встречи президентов США и РФ в Хельсинки в том, что Дональд Трамп продолжает исполнять предвыборные обещания. Кандидат в президенты обещал улучшение отношений с Россией – 45-й президент предпринял попытку наладить взаимоотношения с главой государства, которое обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия. Последней маленькой деталью объясняется, среди прочего, аннексия Крыма и оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Но не холодный рассудок в большинстве случаев определял смысл и содержание прогнозов результатов, которые должна дать встреча в верхах без определенной цели, а эмоции. А показанная в прямом эфире совместная пресс-конференция Трампа и Путина в таком же режиме – онлайн – дала выход эмоциям, захлестнувшим профессиональные СМИ и любительские блоги, оставив рассудок не у дел.

Здесь, следует отметить, украинские пользователи социальных сетей идут в русле мировых тенденций. Только с той разницей, что если слова американского президента не прошли мимо внимания средств массовой информации во всем мире – что естественно и поддается логическому объяснению, независимо от содержания реплик Трампа, то в Украине пресса сделала акцент на том, чего им сказано не было и каких слов из его уст не прозвучало: Крым, Донбасс.

Действительно, отказ Трампа признавать вмешательство русской разведки в выборы президента США вызвал максимально широкий спектр эмоций, от недоумения до негодования. И даже серия его публикаций в Twitter, появившихся на протяжении нескольких часов после окончания злополучной пресс-конференции, в которых содержались месседжи о том, что худой мир лучше доброй ссоры, остались незамеченными.

"Я скорее возьму на себя политические риски в поисках мира, чем стану рисковать миром, преследуя политические цели", – пишет Трамп в Twitter, но эти слова остаются без внимания.

"С самых ранних дней нашей республики американские лидеры поняли, что дипломатия и встречи предпочтительнее конфликтов и враждебности", – пишет Трамп в Facebook, но эти слова также не вызывают особого интереса.