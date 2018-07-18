Венгрия выходит из соглашения ООН по миграции

По мнению венгерских властей, этот договор может привести к нежелательным и опасным последствиям для всего мира

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия вслед за США приняла решение выйти из международной сделки по миграции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", сказал венгерский министр.

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В Будапеште утверждают, что соглашение может обязать страны-участницы открыть границы для мигрантов.

Отмечается, что данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире.

Ранее Вашингтон отказался от участия в дальнейшем обсуждении проекта, заявив, что он "противоречит действующей политике США по миграции и беженцам".

Как сообщалось, МВД Германии представил свой план по борьбе с нелегальной миграцией.