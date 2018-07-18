Венгрия выходит из соглашения ООН по миграции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия вслед за США приняла решение выйти из международной сделки по миграции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", сказал венгерский министр.
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В Будапеште утверждают, что соглашение может обязать страны-участницы открыть границы для мигрантов.
Отмечается, что данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире.
Ранее Вашингтон отказался от участия в дальнейшем обсуждении проекта, заявив, что он "противоречит действующей политике США по миграции и беженцам".
Как сообщалось, МВД Германии представил свой план по борьбе с нелегальной миграцией.