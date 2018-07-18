Трамп оскорбил жителей Черногории

Президент США обвинил Черногорию в невыполнении обязательств перед НАТО и усомнился в необходимости коллективной самообороны стран альянса, предусмотренной 5-й статьей Североатлантического договора. Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью президента США телеканалу Fox News.

Трамп заявил, что несмотря на членство в НАТО, Черногория не вкладывает деньги в оборону, расходуя на эти цели только лишь 1,66 процента своего ВВП.

Он также добавил, что американские войска не должны защищать эту страну, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".

Кроме того, американский президент обвинил жителей Черногории в "агрессивности". По мнению Трампа, Черногория - это крошечная страна с "очень сильными и очень агрессивными людьми". "Они могут разозлиться, и - поздравляю! - у вас третья мировая война", - сказал Дональд Трамп.

Как сообщалось ранее, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах, обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.