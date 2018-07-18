Умершая в Эймсбери женщина перепутала "Новичок" с духами, - СМИ

Дон Стерджесс, вероятно, по ошибке нанесла нервно-паралитическое вещество на лицо и руки

У погибшей в результате отравления "Новичком" в Эймсбери Дон Стерджесс были поражены лицо и руки. Об этом сообщает Sky News.

Следователи полагают, что женщина разбрызгала на себя отравляющее вещество, полагая, что это духи.

По данным телеканала, флакон с "Новичком" Стерджесс и ее сожитель Чарльз Роули подобрали на улице.

"Роули ранее говорил родственникам, что помнит, как давал Дон то, что, как он думал, было небольшым пузырьком духов, прежде чем пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву.