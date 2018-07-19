В Турции отменен режим чрезвычайного положения

В Турции отменили режим чрезвычайного положения, который ввели два года назад после попытки государственного военного переворота.

Об этом сообщает Anadolu.

В апреле этого года чрезвычайное положение продлили в седьмой раз.

Согласно турецкой Конституции, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

В пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны продолжат борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они подозревают в попытке путча.

Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года.

Напомним, в Турции арестовали россиянина, который убил украинского туриста.