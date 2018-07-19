Путин ответственен за вмешательство в американские выборы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп признал личную ответственность Владимира Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Президент США также сказал, что он заявлял "много раз раньше", что согласен с утверждением о вмешательстве России в выборы в 2016 году.

На вопрос, считает ли он Путина лично ответственным за вмешательство, Трамп ответил утвердительно.

"Что ж, я бы считал, потому что он отвечает за руководство страной. Точно так же, как и я считаю себя ответственным за то, что происходит в моей стране. Так что, безусловно, как лидера государства, следовало бы считать его ответственным, да", - сказал Трамп.

Напомним, Трамп оскорбил жителей Черногории.