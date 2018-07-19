В Гималаях дрон спас 65-летнего альпиниста

Устройство поднялось на высоту в 8 тысяч метров

Альпинист, который считался погибшим в Гималаях, был обнаружен в горах с помощью беспилотного дрона.

Об этом сообщает The Telegraph.

"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - говорится в сообщении.

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Устройство поднялось на высоту 8,4 тыс. метров, прежде чем удалось зафиксировать местонахождение Аллена.

Затем Аллен был спасен другими альпинистами и шерпами (местные жители). Аллена вернули в лагерь, прежде чем отправили в больницу для лечения пальцев ног.

Аллен сказал, что использование беспилотного летательного аппарата было значительным, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.

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