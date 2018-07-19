Греция обвинила Россию в неуважении страны после высказываний пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой о высылке российских дипломатов из Греции, обвиненных в попытках помешать соглашению с Македонией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Заявление пресс-секретаря МИД России является характерным примером неуважения к третьей стране и непонимания современного мира, в котором государства, несмотря на их размеры, могут проводить независимую, многоплановую и демократичную внешнюю политику", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Греции.

Захарова на брифинге 18 июля высказалась о "сильнейшем давлении британских и американских партнеров" на Афины в вопросе высылки дипломатов РФ. Также она пригрозила ответом с российской стороны за это.

В МИД Греции отметили, что "Афины стремились с самого начала воспринимать действия этих людей (высланных россиян) как не имеющие отношения к официальной российской внешней политике". "Однако своим сегодняшним заявлением представитель российского МИД соглашается с ними", - добавили в МИД Греции.

Напомним, 13 июля Греция выслала двух российских дипломатов, обвиненных в финансировании протестных групп, которые выступают против соглашения о смене названия Македонии.