Госдеп США рассматривает три предложения по итогам встречи Трампа и Путина

В Штатах считают эти договоренности довольно "скромными"

Американский Госдепартамент рассматривает три предложения по итогам встречи президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.



Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте департамента.

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Так, по ее словам, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти предприниматели из обеих стран.



Вторым пунктом станет создание экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ.



Нойерт также отметила, что все эти предложения довольно "скромные", но назвала их хорошим началом.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.