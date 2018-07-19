Госдеп США рассматривает три предложения по итогам встречи Трампа и Путина

Американский Госдепартамент рассматривает три предложения по итогам встречи президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте департамента.
Так, по ее словам, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти предприниматели из обеих стран.
Вторым пунктом станет создание экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.
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Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности РФ.
Нойерт также отметила, что все эти предложения довольно "скромные", но назвала их хорошим началом.
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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноценная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.