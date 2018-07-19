Да будет шоу. Почему демократы пока не нашли кандидата, способного победить Трампа

Чтобы победить Дональда Трампа, стремящимся в Белый дом демократам нужно не бояться прямо противостоять президенту, говорится в материале The Hill

Партийные стратеги, критикующие кандидатов от демократов, утверждают, что они не берут инициативу в свои руки в противостоянии с нынешним хозяином Белого дома. Демократы отлично реагируют на действия Трампа, но не вызывают его на бой.

"Я не видел ни одного потенциального кандидата, который готов ударить его прямо в лицо, — сказал один из ведущих стратегов демократов. — А это то, что нам нужно сделать. Любезностями или ожиданием нападения этого парня не одолеть".

Филипп Райнес, давний советник Хиллари Клинтон, который изображал Трампа во время имитации дебатов в 2016 году и известен своей драчливостью, сказал, что знаменитый подход бывшей первой леди Мишель Обамы "когда они поступают низко, мы держимся на высоте", больше не работает.

Знаменитый подход бывшей первой леди Мишель Обамы "когда они поступают низко, мы держимся на высоте", больше не работает

"Эта идея о низких и высоких поступках — это ложный выбор, это ошибочный термин, — считает Райнес. — Демократам нужен кто-то дерзкий, они хотят увидеть абсолютное презрение к Трампу".

Демократы возмущаются по поводу Трампа почти все время его президентства, но теперь они разозлены из-за принудительного разделения семей на границе, номинацией в Верховный суд Бретта Кавано и широко критикуемого выступления президента на пресс-конференции в понедельник с президентом России Владимиром Путиным.

На пресс-конференции казалось, что Трамп согласен с Путиным, он принял его отрицание вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Затем Трамп попытался отступить от своих слов.

Последние разногласия только увеличили потребность Демократической партии в кандидате, который будет вести себя агрессивно с Трампом.

В понедельник все демократы, которых рассматривают в качестве ведущих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от партии, выступили с заявлениями, критикующими Трампа. Сенатор Берни Сандерс назвал пресс-конференцию "жалким спектаклем", а сенатор Элизабет Уоррен — "позором". Сенатор Камала Харрис сказала, что Трамп пригласил Путина снова вмешивать в американские выборы, а сенатор Кирстен Гиллибранд сказала, что Трамп "отрекся от своих обязанностей в сфере национальной безопасности", не возложив на Путина ответственность за вмешательство в президентские выборы.

Трамп говорит, что вызов его не беспокоит.

В интервью на прошлой неделе британский журналист Пирс Морган спросил Трампа, видит ли он демократа, который мог бы победить его. "Нет", — ответил Трамп.

"Я никого не вижу, — сказал он. — Я знаю их всех, и я никого не вижу. У них нет подходящего кандидата".

"Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу. У них нет подходящего кандидата"

Тоби Берковиц, профессор коммуникаций в Бостонском университете, который работал политическим медиа-консультанто, сказал, что демократам нелегко бороться с Трампом, у которого есть ряд преимуществ, которые дает высокая должность.

Он также отмечает умение Трампа заставить оппонента играть ему на руку.

"Он как будто бы одна гигантская политическая ловушка, и никто не понимает, как нам избежать ловушки и победить, — добавил он. — Как ни прискорбно, Трамп в этом великолепен".

Однако Райнс считает, что у кандидатов есть способы заставить Трампа обороняться.

Он указал на недавнюю реакцию Уоррен на Трампа после того, как тот призвал ее на политических дебатах сделать тест ДНК.

Уоррен нанесла ответный удар в Twitter: "Пока вы беспокоитесь о моих генах, ваша администрация делает тесты ДНК для маленьких детей, потому что вы оторвали их от матерей и вы слишком некомпетентны, чтобы воссоединить их вовремя во исполнение решения суда. Возможно, вам стоит сосредоточиться на сохранении жизней, которые вы уничтожаете".

Но Райнс считает, что Уоррен могла бы пойти дальше и вызвать Трампа на дебаты: "Она должна сказать: "Скажите, где и когда, и я буду там"".

Демократы, которым нужен план действий после 2016 года и лидер партии, пытаются решить, двигаться им влево или в центр и нужно ли им новое лицо или опытный политик. В опросах ведущим кандидатом называют бывшего вице-президента Джо Байдена.

В марте Байден наконец начал комментировать борьбу с Трампом.

"Парень, который в итоге стал лидером страны, заявил: "Я могу схватить женщину за что угодно, и ей это понравится", - сказал Байден. — Если бы мы учились в старших классах, я бы вытащил его во двор за спортзалом и как следует поколотил".

Берковиц настаивает, что демократы находятся в трудном положении.

"Люди хотят боксерского поединка, и я не думаю, что кто-то готов к нему"

"Вы обречены, если вы это сделаете, и обречены, если вы этого не сделаете, потому что один из основных политических уроков гласит: "Не ввязывайтесь в схватку со свиньей", — сказал Берковиц. — Он стягивает всех на свой уровень, поэтому как можно рационально, четко реагировать на его бредовые разглагольствования, без того, чтобы самому не впасть в бред? Это дилемма".

Но стратег Адам Пархоменко, бывший соучредителем комитета PAC Ready в поддержку Хиллари Клинтон, считает, что демократам необходимо "выйти на новый уровень" и делать больше, чтобы противостоять Трампу, особенно в свете комментариев на этой неделе о России.

"Люди хотят боксерского поединка, и я не думаю, что кто-то готов к нему, — сказал он. — Они просто не удовлетворяют аппетит избирателей".

По материалам The Hill