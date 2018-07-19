Российский писатель-боевик Захар Прилепин признался в убийствах людей, когда участвовал в войнах.
Его признание прозвучало в эфире российского телеканала "Дождь" во время интервью с Ксенией Собчак.
В ответ на вопрос: "Вы убивали людей?" Прилепин ответил: "Безусловно. Я как человек, побывавший на трех войнах, конечно, убивал людей… Ничего я при этом не чувствовал, это такая работа, как и любая другая деятельность… Кто-то их лечит, а кто-то стреляет".
Ранее воюющий на стороне оккупантов Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".