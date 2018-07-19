Трампа информировали о вмешательстве России в президентские выборы еще до вступления в должность, - Fox News

ЦРУ и ФБР уже тогда утверждали, что Путин лично отдавал приказы на совершение неправомерных действий со стороны российских спецслужб

Президент США Дональд Трамп знал о причастности российского президента Владимира Путина ко вмешательству в президентские выборы США еще за две недели до переезда в овальный кабинет. Об этом сообщает Fox News, со ссылкой на New York Times.

ЦРУ и ФБР предоставили ему данную информацию 6 января 2016 года, во время его встречи с главами американских спецслужб в здании Trump Tower в Нью-Йорке, передает телеканал.

Трампу была предоставлена секретная информация, согласно которой президент Путин лично отдавал приказы на совершение неправомерных действий со стороны российских спецслужб.

Информация о разговоре Трампа с представителями спецслужб вышла наружу после того, как президент США в среду заявил, что является самым жестким из всех президентов по отношению к России.

Как сообщалось ранее, Трамп поменял точку зрения на вмешательство РФ в американские выборы.