Израиль официально утвердил себя "еврейским государством"

Об этом сообщает Haaretz.

Это решение поддержали 62 депутата, 55 - высказались против.

Данным законом, в том числе, за ивритом закрепляется статус единственного государственного языка. В то же время, арабский язык наделили статусом особого. Отмечается, что последний пункт вызвал острую дискуссию и протесты со стороны ряда законодателей.

Кроме того, закон закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое право на самоопределение. Также в законе указано, что единый Иерусалим является столицей Израиля.

Шаббат и еврейские праздники объявлены официальными днями отдыха в Израиле. В то же время за представителями других национальностей сохраняется право использовать другой день для выходного.

Напомним, Макрон назвал ошибкой перенос американского посольства в Иерусалим.