В городе Уодсворт (штат Иллинойс, США) сгорела уникальная достопримечательность, которая на протяжении почти 40 лет радовала туристов. Пожар уничтожил большую часть знаменитого отеля-музея "Золотая пирамида" высотой 17 метров, сообщает ABC 7 Chicago.



Gold Pyramid House - частная резиденция, построенная еще в начале 80-х годов прошлого века бизнесменом Джимом Онаном. Когда в 1977 году они с супругой Линдой размышляли, какой именно строить свой дом, она предложила создать его в форме пирамиды. В итоге появился шестиэтажный дом, который является уменьшенной копией одной из египетских пирамид Гизы.

Crews battling fire at Pyramid House in Wadsworth, Illinois https://t.co/FaVakbZZyK pic.twitter.com/GpAeygx4Oc — WGN TV News (@WGNNews) 17 июля 2018 г.

После окончания строительства дом-пирамида стал настолько популярен, что супруги решили принимать в нем гостей. Перед домом-пирамидой установили статую Рамзеса II, окружили все глубоким и широким рвом, наполненным водой, и разместили рядом точную копию гробницы фараона Тутанхамона, бюсты других фараонов, скульптуры сфинксов и другие египетские "артефакты".





Увлекшись темой богатства фараонов, бизнесмен захотел сделать свой дом таким же величественным и роскошным, чтобы он блистал - и покрыл весь фасад дома тонким слоем 24-каратного золота. Стоимость такой "отделки" обошлась ему в 1 млн долларов. Но траты в итоге окупились. Золотой отель-пирамида стал одой из главных достопримечательностей не только города, но и всего штата Иллинойс и даже всех США.



Широкую известность этому месту принесло не только архитектурное "клонирование", но и неожиданный целительный эффект, который стали ощущать на себе посетители этого места.



Однако сейчас знаменитый отель-музей переживает "закат цивилизации Египта". Огонь уничтожил большую часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным экспертов, никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено.

Отметим, ранее одна из старейших и высоких буддийских пагод в мире сгорела в Китае.