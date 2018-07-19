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Видео В США сгорел знаменитый позолоченный отель-музей

<span class="label red">Видео</span> В США сгорел знаменитый позолоченный отель-музей
Gold Pyramid House/Фото: twitter.com/ScannerRadioDFW

Gold Pyramid House - частная резиденция, построенная еще в начале 80-х годов прошлого века бизнесменом Джимом Онаном

19.07.18 56
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В городе Уодсворт (штат Иллинойс, США) сгорела уникальная достопримечательность, которая на протяжении почти 40 лет радовала туристов. Пожар уничтожил большую часть знаменитого отеля-музея "Золотая пирамида" высотой 17 метров, сообщает ABC 7 Chicago.

Gold Pyramid House - частная резиденция, построенная еще в начале 80-х годов прошлого века бизнесменом Джимом Онаном. Когда в 1977 году они с супругой Линдой размышляли, какой именно строить свой дом, она предложила создать его в форме пирамиды. В итоге  появился шестиэтажный дом, который является уменьшенной копией одной из египетских пирамид Гизы.

После окончания строительства дом-пирамида стал настолько популярен, что супруги  решили принимать в нем гостей. Перед домом-пирамидой установили статую Рамзеса II, окружили все глубоким и широким рвом, наполненным водой, и разместили рядом точную копию гробницы фараона Тутанхамона, бюсты других фараонов, скульптуры сфинксов и другие египетские "артефакты".



Увлекшись темой богатства фараонов, бизнесмен захотел сделать свой дом таким же величественным и роскошным, чтобы он блистал - и покрыл весь фасад дома тонким слоем 24-каратного золота. Стоимость такой "отделки" обошлась ему в 1 млн долларов. Но траты в итоге окупились. Золотой отель-пирамида стал одой из главных достопримечательностей не только города, но и всего штата Иллинойс и даже всех США.

Широкую известность этому месту принесло не только архитектурное "клонирование", но и неожиданный целительный эффект, который стали ощущать на себе посетители этого места.

Однако сейчас знаменитый отель-музей переживает "закат цивилизации Египта". Огонь уничтожил большую часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным экспертов, никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено.

Отметим, ранее одна из старейших и высоких буддийских пагод в мире сгорела в Китае.

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