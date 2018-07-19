В американском городе Блайт сняли на видео огненный торнадо, который вынес дым от пожара на высоту до восьми километров.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Chris Macie.
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Торнадо сняла на видео пара очевидцев, которая проезжала рядом в собственном автомобиле.
В ролике показано, как изначально торнадо формируется на берегу реки Колорадо, над охваченной пожаром областью. Позднее он перемещается на воду, и превращается в водяной вихрь.
Пылающий торнадо - очень редкое явление. Оно возникает из-за перепада температур, когда ветер поднимает полыхающую пыль в холодный воздух, образуется воронка, внутри которой горит огонь.
Отметим, ранее огненный торнадо был замечен в португальском городе.