В ОБСЕ озабоченны фактом задержания в Украине и экстрадицией журналиста в Турцию

Журналисты не должны подвергаться преследованию за выражение своего мнения

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир в своем письме, направленном украинскому правительству, выразил глубокую озабоченность в связи с недавним задержанием в Украине турецкого журналиста, и его последующей высылкой в Турцию. Об этом сообщает сайт организации.

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"Журналисты не должны подвергаться преследованию за выражение своего мнения. Вызывает озабоченность тот факт, что критически настроенный журналист был экстрадирован в Турцию. Я прошу украинские власти уточнить, были ли приняты во внимание его свобода выражения мнений и право на апелляцию", - сказал Дезир.

Он также отметил, что в Турции Инана обвинили в том, что он является членом движения Гюлена, противника президента Эрдогана.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ наблюдает за развитием СМИ во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. В его обязанности также входит раннее предупреждение нарушений свободы выражения мнений и свободы СМИ.

Напоминаем, что в ноябре прошлого года Украина провела процедуру экстрадиции бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардавы, который был задержан при въезде в Украину.