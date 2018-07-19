Путин гневно обрушился на критиков Хельсинского саммита

Президент РФ Владимир Путин подверг обструкции критиков итогов двухсторонней встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки, сообщает ВВС.

"Определенные силы в США хотят пожертвовать американо-российскими отношениями в пользу своих узкопартийных интересов", - заявил он на встрече с российскими дипломатами в Москве.

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Поведение Трампа на встрече было раскритиковано рядом политиков в Соединенных Штатах. Как показалось многим, он поддержал позицию Путина, который категорически отрицает вмешательство России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Ранее экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах, обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.