Наши соотечественники отбились от группы во время восхождения на гору Тетнулди

В горах Сванетии в Грузии потерялись двое украинских туристов. Об этом сообщает грузинское Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в Facebook.

Двое туристов в составе группы в восемь человек накануне поднимались на гору Тетнулди. На высоте 4200 метров над уровнем моря украинцы отбились от группы и потерялись.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями организовало поисково-спасательную операцию, в которой принимает участие помимо группы горных спасателей еще и вертолет.

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Спасателям удалось установить местонахождение украинцев, однако сразу их эвакуировать не получилось из-за сложного рельефа и плохих метеорологических условий.

Однако позже их удалось доставить в безопасное место.

"Несмотря на сложные метеорологические условия, украинских туристов доставили с горных склонов в безопасное место", - говорится в сообщении.

Ранее в Батуми упал в море дельтаплан с двумя иностранными туристами. Одним из них был 70-летний гражданин Украины. Грузинские спасатели оперативно вытащили обоих туристов с моря на берег. Их здоровью ничто не угрожает.