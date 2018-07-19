Путин пригрозил Европе в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, которые якобы угрожают стране, Россия будет реагировать соразмерно.



Об этом он сказал на встрече с российскими дипломатами, передает РИА Новости.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту Альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", – сказал он.



Путин также отметил, что основа европейской безопасности заключается в развитии сотрудничества и доверия.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе - именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко. Однако как заявил министр обороны Степан Полторак, члены Североатлантического альянса готовы рассмотреть возможность ускорения вступления Украины в НАТО.