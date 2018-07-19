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Главная » Мир » Спецпрокурор Мюллер представил более 500 улик против Манафорта

Спецпрокурор Мюллер представил более 500 улик против Манафорта

Спецпрокурор Мюллер представил более 500 улик против Манафорта
Фото: The New Times

Среди доказательств – переписка Манафорта с Януковичем

19.07.18 171
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Следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера обнародовали перечень более чем 500 улик против Пола Манафорта, который являлся главой предвыборной компании действующего президента США. Об  сообщает Интерфакс-Украина.

В перечень вошли различные документы, среди которых - переписка между Манафортом и бывшим президентом Украины Януковичем.

Речь также идет о фотографиях и документах, подтверждающих факт дорогостоящих покупок экс-советника  Трампа. По мнению следствия, Манафорт пытался их скрыть.

Представители следствия уверены, что смогут представить дополнительные улики по данному делу и в дальнейшем.

Отмечается, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году. Сам Манафорт, в свою очередь, вину не признает.

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в уклонении от уплаты налогов.

Напоминаем, что в Генеральной прокуратуре Украины ведут производства, в которых фигурирует Манафорт.

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