Спецпрокурор Мюллер представил более 500 улик против Манафорта

Следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера обнародовали перечень более чем 500 улик против Пола Манафорта, который являлся главой предвыборной компании действующего президента США. Об сообщает Интерфакс-Украина.

В перечень вошли различные документы, среди которых - переписка между Манафортом и бывшим президентом Украины Януковичем.

Речь также идет о фотографиях и документах, подтверждающих факт дорогостоящих покупок экс-советника Трампа. По мнению следствия, Манафорт пытался их скрыть.

Представители следствия уверены, что смогут представить дополнительные улики по данному делу и в дальнейшем.

Отмечается, что ни одно обвинение в адрес Манафорта не связано с возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году. Сам Манафорт, в свою очередь, вину не признает.

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в уклонении от уплаты налогов.

Напоминаем, что в Генеральной прокуратуре Украины ведут производства, в которых фигурирует Манафорт.