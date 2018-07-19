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Главная » Мир » Трамп мечтает о президентской гонке с Байденом

Трамп мечтает о президентской гонке с Байденом

Трамп мечтает о президентской гонке с Байденом
chicagotribune.com

Действующий президент США заявил, что Обама вытащил Байдена с мусорной свалки

19.07.18 95
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Президент США Дональд Трамп заявил, что просто мечтает сразиться с бывшим экс-президентом США Джо Байденом на будущих выборах, охарактеризовав его как обитателя мусорной свалки, который выбрался оттуда при помощи экс-президента Обамы.  Об этом передает Fox News со ссылкой на CBS News.

"Я просто мечтаю о Байдене. Это просто мечта", - сказал Трамп в интервью телеканалу  CBS News.

"Посмотрите, он трижды участвовал в выборах. Он никогда не набирал больше одного процента и президент Обама вытащил его с мусорной свалки. Каждый был в шоке от случившегося. Я бы хотел, чтобы моим соперником был Байден", - добавил он.

 Экс-президент Обама выбрал ветерана-сенатора в качестве вице-президента в 2008 году. После двух сроков пребывания на посту, Байден рассматривался многими как возможный кандидат в президенты в 2016 году, однако он отказался баллотироваться.

Как сообщалось ранее, Байден в своих мемуарах рассказал, как надоумил Януковича бежать из Украины.

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