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Главная » Мир » Испания отказалась от экстрадиции Пучдемона
Референдум за независимость Каталонии

Испания отказалась от экстрадиции Пучдемона

Испания отказалась от экстрадиции Пучдемона
Карлес Пучдемон / Фото: Getty Images

Мадрид не согласен судить экс-лидера Каталонии только по обвинению в растрате государственных средств

19.07.18 83
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Верховный суд Испании отозвал европейские и международные ордеры на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится в Германии, а также пяти других лидеров каталонского движения за независимость. Об этом пишет Deutsche Welle.

Ранее Германия согласилась выдать Пучдемона Испании, но при условии, что его будут судить исключительно по обвинению в растрате, а не в организации восстания. Верховный суд Испании решил, что такое ограничение делает экстрадицию Пучдемона бессмысленной.

"Судить главного организатора мятежа за растрату - это все равно, что судить убийцу за то, что он перешёл улицу на красный свет", - отметил мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас. Согласно законодательству Испании, максимальный тюремный срок за растрату государственных средств- 12 лет, а за организацию бунта – 30 лет.

При этом суд оставил в силе национальные ордеры для бывших членов каталонского правительства. Это значит, что если они пересекут границу Испании, то будут задержаны.

Напомним, после референдума о независимости Каталонии Карлес Пучдемон вместе с пятью сторонниками сбежал из страны, но в конце марта их по требованию испанских властей арестовали в Германии.
Недавно стало известно, что Пучдемон организовал новое движение за независимость Каталонии.

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