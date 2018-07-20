Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото В Египте вскрыли гигантский черный саркофаг

Фото В Египте вскрыли гигантский черный саркофаг

<span class="label red">Фото</span> В Египте вскрыли гигантский черный саркофаг

Внутри оказались останки трех мумий

20.07.18 630
100

Египетские ученые вскрыли необычно большой черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три поврежденные мумии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на генерального секретаря Верховного совета древностей Египта Мустафу Вазири.

Саркофаг был заполнен канализационной водой. Когда ее откачали, то внутри обнаружили останки трех разложившихся тел.

Открытие гроба в начале июля вызвало слухи о древнем проклятии, однако вскрытие произошло без происшествий.

"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - заявил Вазири.

Он добавил, что ни одна из трех мумий не принадлежит к правящей династии. В саркофаге не были обнаружены ни серебряные, ни золотые макси, статуи, амулеты или надписи, которые обычно обнаруживали в захоронениях членов царской семьи.

"Предварительное обследование предполагает, что скелеты принадлежат трем армейским офицерам, на черепе одного из них обнаружили рану от стрелы", - сообщил специалист по мимиям Министерства древностей Шабан Абд Монем.

Скелеты и саркофаг теперь будут перенесены в Национальный реставрационный музей Александрии, где эксперты исследуют останки, чтобы определить причину и время смерти.

Напомним, в начале июля египетские археологи обнаружили самый крупный гранитный саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Высота черного гранитного саркофага составляет 185 сантиметров, длина -265 см и ширина - 165 см.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Сильная жара в Ирландии помогла обнаружить новый СтоунхенджВ Египте нашли восемь миллионов мумий собак, шакалов и мангустовВ Чернигове археологи раскопали семиярусное кладбище
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 7489
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11425
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8702
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 15539
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12034
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18928
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9802
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22368
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4958
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5671
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3814 / 4498
  2. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 2521 / 3030
  3. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1968 / 5612
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1963 / 7489
  5. В Киеве обнаружили питона, висящего на фонарном столбе 1913 / 2293
  6. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 1719 / 2349
  7. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1676 / 1945
  8. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 1569 / 1912
  9. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1425 / 1733
  10. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 1376 / 1727
  1. Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством 14 / 3030
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10 / 7489
  3. Путин назвал условие продления газового транзита через Украину 8 / 1727
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 8 / 2464
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 8 / 6088
  6. Маккейн о Трампе: Ни один американский президент еще так не унижался перед тираном 8 / 1912
  7. Трамп сдал США России, - Шварценеггер 7 / 2349
  8. Не голодовкой единой. Когда на Почтовой площади Киева откроют археологический музей 5 / 1352
  9. Супрун: Большинство межпозвоночных грыж рассасываются сами по себе 4 / 2315
  10. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 4 / 18928
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.