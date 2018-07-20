Египетские ученые вскрыли необычно большой черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три поврежденные мумии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на генерального секретаря Верховного совета древностей Египта Мустафу Вазири.

Саркофаг был заполнен канализационной водой. Когда ее откачали, то внутри обнаружили останки трех разложившихся тел.

Открытие гроба в начале июля вызвало слухи о древнем проклятии, однако вскрытие произошло без происшествий.

"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - заявил Вазири.

Он добавил, что ни одна из трех мумий не принадлежит к правящей династии. В саркофаге не были обнаружены ни серебряные, ни золотые макси, статуи, амулеты или надписи, которые обычно обнаруживали в захоронениях членов царской семьи.

"Предварительное обследование предполагает, что скелеты принадлежат трем армейским офицерам, на черепе одного из них обнаружили рану от стрелы", - сообщил специалист по мимиям Министерства древностей Шабан Абд Монем.

Скелеты и саркофаг теперь будут перенесены в Национальный реставрационный музей Александрии, где эксперты исследуют останки, чтобы определить причину и время смерти.

The mysterious black sarcophagus in Alexandria, Egypt has been opened. It contains 3 mummies, thought to be a family.



No ancient curses yet reported. pic.twitter.com/7crRTM2NrJ — AJ+ (@ajplus) 19 июля 2018 г.

Напомним, в начале июля египетские археологи обнаружили самый крупный гранитный саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Высота черного гранитного саркофага составляет 185 сантиметров, длина -265 см и ширина - 165 см.