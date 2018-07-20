Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 125 человек

3 июня в Гватемале произошло самое мощное за последние 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго.
Об этом сообщает Noticias24.
В результате, погибли более 120 человек, и почти 300 считаются пропавшими без вести.
Власти объявили ряд населенных пунктов и зон в районе Фуэго опасными для жизни.
Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что с вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода.
Фуэго является одним из нескольких действующих вулканов среди 34 в Центральной Америке. Он находится вблизи города Антигуа, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пережившего несколько крупных извержений.