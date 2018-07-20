В Египте совершил экстренную посадку украинский самолет

Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку примерно в 50 км от Эль-Аламейна на севере Египта.

Об этом сообщает местное издание Almasdar.

Сообщается, что причиной вынужденной посадки стала технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал.

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Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.

При этом Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.

Напомним, во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий в Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Х-32 Бекас".