Трамп: Путин станет моим личным врагом, если отношения с Россией не наладятся

Президент США не сомневается в своей жесткой позиции по отношению к РФ

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу CNBC заявил, что если договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным не принесут результатов, тот станет его главным врагом.

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Трамп добавил, что по-прежнему считает, что иметь хорошие отношения с Россией будет большой выгодой для США.

"Поладить с президентом Путиным, поладить с Россией это позитив, а не негатив", – сказал Трамп.

Действующий президент раскритиковал своего предшественника экс-президента Барака Обаму якобы за трусость и нерешительность в отношениях с Россией.

В то же время он заявил, что поступает с Россией намного жестче, чем его предшественники за очень много лет.

Как ранее сообщалось, Трамп поменял точку зрения на вмешательство РФ в американские выборы.