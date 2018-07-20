Россия готова рассмотреть предложение Трампа посетить Вашингтон

Окончательное решение по возможной встрече остается за официальным Кремлем

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия готова обсудить с американской стороной возможный визит президента Путина в США по приглашению Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily News.

"Россия всегда открыта к таким предложениям. Мы готовы обсуждать этот вопрос", - сказал он.

Тем не менее, он заметил, что официальный ответ на приглашение американского президента является прерогативой Кремля. Официальные лица в Москве пока не прокомментировали предложение Трампа.

Посол также отметил важность выполнения договоренностей Хельсинского саммита с целью продвижения вперед по организации следующей встречи двух президентов.

Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина в Вашингтон.