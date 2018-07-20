Польша отказалась строить забор между Украиной и Беларусью

Польша передумала строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает W polityce.
Он отметил, что Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) пришло к выводу о неэффективности такого забора на большом участке (свыше 1 тыс км), а также отказалось финансировать проект.
"Такое мнение было озвучено на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи", - подчеркнул Ардановски.
Он также добавил, что зарезервированные на строительство забора средства польские власти направят на финансирование охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.
Ранее сообщалось, что забор должен был представлять собой сетку высотой до двух метров и длиной примерно тысячу километров.