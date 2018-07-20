В США затонул автобус-амфибия: много жертв

На озере Тейбл-Рок, которое находится в американском штате Миссури, затонул туристический автобус-амфибия.
ВВС сообщает, что в кораблекрушении погибли минимум 11 человек, 7 взрослых и детей госпитализированы.
Всего на борту находились около 30 человек. Один пассажир получил серьезные травмы, судьба еще пятерых неизвестна. Шериф местного отделения полиции уточнил, что на борту находился и полицейский его участка, работавший там в свободное время.
По предварительным данным, автобус затонул из-за ветрового волнения, вызванного грозовым фронтом.
На место происшествия прибыли пожарные и медики. На озере работают водолазы, поисково-спасательные операции проводятся и после наступления темноты.