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Главная » Мир » В США затонул автобус-амфибия: много жертв

В США затонул автобус-амфибия: много жертв

В США затонул автобус-амфибия: много жертв

В кораблекрушении погибли минимум 11 человек, 7 взрослых и детей госпитализированы

20.07.18 1407
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На озере Тейбл-Рок, которое находится в американском штате Миссури, затонул туристический автобус-амфибия. 

ВВС сообщает, что в кораблекрушении погибли минимум 11 человек, 7 взрослых и детей госпитализированы.

Всего на борту находились около 30 человек. Один пассажир получил серьезные травмы, судьба еще пятерых неизвестна. Шериф местного отделения полиции уточнил, что на борту находился и полицейский его участка, работавший там в свободное время. 

По предварительным данным, автобус затонул из-за ветрового волнения, вызванного грозовым фронтом.

На место происшествия прибыли пожарные и медики. На озере работают водолазы, поисково-спасательные операции проводятся и после наступления темноты. 

Напомним, в Индонезии затонул паром с 80 пассажирами.

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