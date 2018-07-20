Вице-премьер Италии: Крым присоединили к России законно

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини считает, что Крым был присоединен к России законно. Такое мнение он выразил в интервью The Washington Post.

В частности, итальянский чиновник уверен, что референдум, проведенный за присоединение полуострова к территории РФ, был легитимным.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил Сальвини. На вопрос журналиста о том, какой референдум был там "с русскими солдатами", вице-премьер назвал Майдан фальшивой революцией.

"Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским весенним революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - резюмировал Сальвини.

Напомним, недавно Маттео Сальвини выступал за снятие экономических санкций с РФ.