Меркель хочет, чтобы Путин и Трамп чаще встречались

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет приветствовать любую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Меркель, такие контакты должны происходить чаще.

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"Я считаю, что ситуация, при которой русский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом - это всегда хорошо", - сказала Меркель на пресс-конференции.

Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с "нетерпением ждет" второй встречи с президентом РФ Путиным.