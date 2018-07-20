Обманутые во время ЧМ-2018 нигерийцы вернулись на родину

Около 150 граждан Нигерии, которые во время ЧМ-2018 приехали в Россию в поисках заработка, но остались без жилья и денег, в пятницу, 20 июля, вылетели на родину, передает DW.



На родину их доставил самолет, присланный специально для этого правительством Нигерии.



Пострадавшим нигерийцам мошенники обещали карьеру профессиональных футболистов в РФ, за 250-300 долларов оформили им паспорта болельщиков и привезли в Россию. Однако там выяснилось, что трудоустраивать африканцев никто не собирается, а их обратные билеты оказались фальшивыми.

Нигерийцы обратились за помощью в посольство своей страны в Москве, но дипломаты оказались не готовы к такому наплыву сограждан, поэтому многим пришлось ночевать у стен дипломатической миссии. Еду и напитки им приносили российские волонтеры.



В РФ отмечают, что с такой массовой аферой столкнулись впервые.



Тем не менее, по оценкам волонтеров, в России остались еще примерно полторы сотни нигерийцев.

Ранее сообщалось, что сеть бельгийских магазинов техники Krefel начала выплаты клиентам, которые участвовали в ее рекламной акции: компания обещала вернуть 100% денег, заплаченных за телевизоры, если сборная Бельгии на чемпионате мира забьет 15 или больше голов.