Трамп планирует обложить пошлинами весь импорт из Китая на 505 млрд долларов

Все ввозимые товары в США из Китая могут быть обложены пошлинами, если возникнет необходимость. Об этом завил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает rbc.ru.

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая.

"Я готов дойти до пятисот (млрд. долларов)", — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Пошлины могут наложить практически на весь импорт из Китая — в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

Трамп заверяет, что это может быть сделано для выгоды США, а не из-за плохого отношения к китайским властям.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Путин станет его личным врагом, если отношения у США с Россией не наладятся.