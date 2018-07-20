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Главная » Мир » Трамп планирует обложить пошлинами весь импорт из Китая на 505 млрд долларов

Трамп планирует обложить пошлинами весь импорт из Китая на 505 млрд долларов

Трамп планирует обложить пошлинами весь импорт из Китая на 505 млрд долларов
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Под пошлины может попасть весь китайский импорт

20.07.18 74
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Все ввозимые товары в США из Китая могут быть обложены пошлинами, если возникнет необходимость. Об этом завил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает rbc.ru.

Власти США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая.

"Я готов дойти до пятисот (млрд. долларов)", — заявил Трамп. В середине июня президент США объявил о введении пошлин на товары из Китая на общую сумму $50 млрд, а к настоящему времени США, по данным CNBC, уже обложили импорт из Китая на $34 млрд, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Пошлины могут наложить практически на весь импорт из Китая — в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму $505,5 млрд. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее $130 млрд.

Трамп заверяет, что это может быть сделано для выгоды США, а не из-за плохого отношения к китайским властям.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Путин станет его личным врагом, если отношения у США с Россией не наладятся.

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