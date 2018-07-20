В Германии выходец из Ирана устроил поножовщину в автобусе: пострадали 14 человек

В городе Любек на севере Германии мужчина ранил ножом 14 человек в пригородном автобусе. Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, остальные — неглубокие порезы. Об этом сообщает LN.

Нападавшего задержали полицейские. Источники издания сообщают, что поножовщину устроил 30-летний выходец из Ирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индонезии мужчина с мечом напал на прихожан церкви

Очевидцы сообщают, что мужчина вытащил нож из рюкзака и напал на пассажиров во время движения автобуса. Водитель автобуса немедленно остановился и открыл две. Нападавший успел ранить и его. В это время рядом проезжала патрульная полиция, которая оперативно задержала преступника.

Ранее в шотландском городе Гринок мужчина с ножом набросился на приехавших по вызову полицейских. Стражи порядка госпитализированы.