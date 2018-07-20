Жертву "Новичка" выписали из больницы

В пятницу, 20 июля, отравившегося нервно-паралитическим веществом "Новичок" британца Чарли Роули выписали из больницы через три недели после госпитализации. Об этом сообщает ВВС.

В районной больница Солсбери подчеркнули, что Роули пережил "ужасающий опыт, который большинство из нас никогда не сможет представить".

Напомним, 30 июня Дон Стерджесс и её друга Чарли Роули нашли в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери (графство Уилтшир). Стерджесс умерла, а Роули пришёл в себя и даёт показания полиции. По последним данным, к Стерджесс и Роули попал флакон с остатками Новичка, использованного для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь.