В Белом доме отвергли идею референдума на Донбассе

Президент Дональд Трамп отверг предложение России лидера Владимира Путина по проведению в оккупированных районах Донбасса референдума о статусе региона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Гарретта Маркиза.

"Администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины", - сказал он.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Российские СМИ пишут, что референдум на Донбассе не предполагает крымского сценария.