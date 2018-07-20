Глава Госдепа надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Майк Помпео уверен, что встречи двух президентов чрезвычайно важны для решения общих проблем

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что осенью 2018 года состоится вторая полноценная встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что общение Трампа с Путиным отвечает интересам американского народа.

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - отметил он.

Госсекретарь добавил, что "очень счастлив, что два лидера двух очень важных стран продолжают общение".

"Если эта встреча состоится в Вашингтоне, я думаю, что это все к лучшему. Эти обсуждения чрезвычайно важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами. Это имеет огромное значение", - подчеркнул Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным имела "большой успех" и теперь он с "нетерпением ждет" второй встречи. Также глава Белого дома пригласил российского лидера Владимира Путина в Вашингтон осенью.