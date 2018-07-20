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Главная » Мир » Глава Госдепа надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Глава Госдепа надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью

Глава Госдепа надеется, что Трамп и Путин встретятся осенью
Майк Помпео / Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Майк Помпео уверен, что встречи двух президентов чрезвычайно важны для решения общих проблем

20.07.18 8
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что осенью 2018 года состоится вторая полноценная встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я очень надеюсь, что это встреча состоится этой осенью", - сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что общение Трампа с Путиным отвечает интересам американского народа.

"Для народа Америки чрезвычайно важно, чтобы президент Путин и президент Трамп продолжили диалог", - отметил он.

Госсекретарь добавил, что "очень счастлив, что два лидера двух очень важных стран продолжают общение".

"Если эта встреча состоится в Вашингтоне, я думаю, что это все к лучшему. Эти обсуждения чрезвычайно важны для решения проблем, которые стоят перед нашими странами. Это имеет огромное значение", - подчеркнул Помпео.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным имела "большой успех" и теперь он с "нетерпением ждет" второй встречи. Также глава Белого дома пригласил российского лидера Владимира Путина в Вашингтон осенью.

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