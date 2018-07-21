В Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе

В Британии приговорили в общей сложности к 22 годам тюрьмы двух подростков, которые планировали устроить массовое убийство в своей школе в городе Норталлертон. Об этом пишет Іndependent.

Томас Вилли и Алекс Болланд, которым в то время было всего 14 лет, составили список потенциальных жертв, в который попали как ученики, так и учителя. Судья заявила, что их план "не был выдумкой или фантазией, это был настоящий заговор".

"Вам исполнилось 15 лет, и вам было всего по 14 лет в прошлом году, когда вы планировали убить учителей и учеников в своей школе в Северном Йоркшире, стреляя в них, чтобы воссоздать бойню в Колумбайне (одно из самых массовых убийств в школе в истории США, - ред.)", - добавила она.

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Следствие установила, что Виллли боготворил Эрика Харисса, который вместе со своим сообщников Диланом Клиболдом убил 13 и ранил еще 26 учеников школы Колумбайн в 1999 году.

Суд приговорил Вилли, который на несколько месяцев старше своего друга, к 12 годам тюрьмы, а Болланда – к 10 годам.

Напомним, 14 февраля бывший ученик открыл стрельбу в средней школе Марджори Стоунман Дуглас во Флрориде. Семнадцать человек были убиты, что делает данный инцидент одним из самых смертоносных школьных массовых убийств в мире.