США готовы снять санкции российской с компании "Русал"

Штаты не хотят выводить фирму из бизнеса, потому что она важна для мирового рынка алюминия

Министерство финансов США планирует снять санкции с российского производителя алюминия "Русал".



Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Reuters.



Он уточнил, что компания из РФ обратилась к его ведомству с просьбой снять с нее санкции.

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"Компания обратилась к нам по некоторым вопросам исключения из списка (из списка специально назначенных лиц)", - сказал Мнучин.



"Я не буду точно называть конкретные предложения и где мы находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - отметил министр.



Он подчеркнул, что США не хотят выводить "Русал" из бизнеса, потому что он важен для мирового рынка алюминия.

Напомним, в компании "Русал" заявили, что введенные против нее санкции США могут привести к техническому дефолту.