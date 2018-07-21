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Главная » Мир » США готовы снять санкции российской с компании "Русал"

США готовы снять санкции российской с компании "Русал"

США готовы снять санкции российской с компании "Русал"
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин/Фото из открытых источников

Штаты не хотят выводить фирму из бизнеса, потому что она важна для мирового рынка алюминия

21.07.18 133
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Министерство финансов США планирует снять санкции с российского производителя алюминия "Русал".

Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин, передает Reuters.

Он уточнил, что компания из РФ обратилась к его ведомству с просьбой снять с нее санкции.

"Компания обратилась к нам по некоторым вопросам исключения из списка (из списка специально назначенных лиц)", - сказал Мнучин.

"Я не буду точно называть конкретные предложения и где мы находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель", - отметил министр.

Он подчеркнул, что США не хотят выводить "Русал" из бизнеса, потому что он важен для мирового рынка алюминия.

Напомним, в компании "Русал" заявили, что введенные против нее санкции США могут привести к техническому дефолту.

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